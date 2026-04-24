Una experiencia de realidad virtual a toda velocidad en Taco Chilango

En el festival Taco Chilango 2026 no todo es comilona, también diversión y experiencias, como lo que tendrá en su stand Bajaj, la marca de motocicletas que se ha convertido en una herramienta que te permite navegar la ciudad con agilidad para llegar a tus lugares favoritos.

En el evento taquero, la marca ofrecerá tres actividades para pasar un momento agradable y que conozcan a Bajaj y sus distintos modelos de motocicletas.

Velocidad, fotos y juegos de feria

La primera actividad de Bajaj en Taco Chilango es la VR Pulsar N250. Consiste en una experiencia de realidad virtual (VR), en la que las y los participantes deberán subirse a una estructura equipada con una moto Pulsar N250. Una vez colocados los lentes de realidad virtual, el usuario vivirá una experiencia en una pista de carreras simulada.

Aunque la moto permanecerá apagada, el participante podrá acelerar, frenar, girar el manubrio e incluso inclinarse de un lado a otro, de acuerdo con la trayectoria y los estímulos visuales de la carrera.

Adicionalmente, se contará con una pantalla de 42 pulgadas para que las personas del exterior puedan ver en tiempo real lo que el participante está experimentando dentro de la carrera. Posteriormente, los participantes recibirán un souvenir al finalizar la experiencia.

La segunda actividad es el Photo Opportunity Dominar 400 (Estilo de Vida). Aquí, los usuarios podrán subirse a la moto Dominar 400 y tomarse una fotografía con el back interactivo. Se trata de una dinámica pensada para generar una experiencia visual atractiva y compartible, ideal para recordar el momento. Al final recibirán su foto impresa.

La tercera actividad es una sorpresa. El objetivo es conectar a Bajaj con el lado lúdico y popular del festival Taco Chilango.

Foto: Chilango (Luis Peagui)

Sobre Bajaj y las motos más cool

Bajaj es un aliado de la vida en la CDMX, para vivir experiencias de estilo de vida cotidiano, debido a su practicidad, agilidad y estilo para disfrutar la ciudad sin complicaciones.

Representa además una oportunidad para las y los habitantes de aquí que buscan una movilidad eficiente, más rápida y que utilizan la motocicleta tanto para transporte personal como herramienta de trabajo.

En esta ocasión, los entusiastas de la cultura chilanga y urbana (comida callejera, eventos locales y experiencias en la ciudad), podrán disfrutar de Taco Chilango que se celebra el domingo 26 de abril, de 11:00 a 18:00 en la explanada del Monumento a la Revolución, con la presencia de Bajaj.

Recuerda que para disfrutar de Taco Chilango 2026 necesitas tu Acceso Chilango, y lo mejor es que es gratis. Tramitarlo es muy sencillo.

Entra a https://acceso.chilango.com/ y proporciona la información solicitada: nombre completo, correo electrónico, año de nacimiento, género y código postal. Responde un corto cuestionario acerca de tus preferencias. Recibirás tu Acceso Chilango por correo en unos minutos. Estará listo para que ingreses a Taco Chilango y participes en dinámicas como esta padrísima que tiene Bajaj.

Foto: Chilango (Luis Peagui)

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON BAJAJ

