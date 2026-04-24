Festival de wagyu, baile y comida con causa, musicales y más para armar el plan

Una casa muy mágica

Si a tus peques les gusta Bluey, esta experiencia será grandiosa. Entrarás a una casa de tamaño gigante, igualita a donde vive esta perrita con su mamá Chili, su papá Bandit y su hermanita Bingo. En la aventura ideal para las infancias, la misión será encontrar a Floppy, pasando por el el comedor, el baño, la recámara y todas las habitaciones de la casa hasta llegar al jardín. La narrativa de esta experiencia se basa en dos de los episodios más queridos por los fans: “Chickenrat” y “Easter”, si los has visto, sabes que será maravilloso, y si no, seguro con esta experiencia te enamoras de Bluey y su mundo.

Foto: Cortesía

Baile sabrosón por un trasplante

¡A bailar y ayudar! No te pierdas el 4º Baile por un Trasplante en el Salón Los Ángeles. La Única Internacional Sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez encabeza el cartel de este evento organizado por el Grupo Rotario de Cuajimalpa, en el cual habrá sorpresas, artistas invitados y mucha alegría. Será un homenaje a Willie Colón con La Gozadera y la actuación estelar de Rosa Gloria Chagoyán. Para cerrar, cumbia desde Colombia con Enguayabá. Conocerás a las siete personas que se lograron salvar con un trasplante de riñón de donador vivo, gracias al baile pasado.

Dónde: Salón Los Ángeles (Lerdo 206, Guerrero) Horario: 20:30 horas

Música, romance y misterio

El clásico musical de Andrew Lloyd Webber amplió su temporada en el Teatro de los Insurgentes. No te pierdas El Fantasma de la ópera, una producción que reúne talento actoral y musical en un montaje que ha sido ovacionado alrededor del mundo. Disfruta de temas clásicos como “Mascarada”, “Todo lo que te pido” y “La música de la noche”. Acompaña al actor y cantante Luis Caballero Dussauge, conocido como “Potro”, quien hace el papel de El Fantasma y cuyo trabajo ha sido muy bien recibido. La música en vivo de una orquesta acompaña toda la obra, lo cual es un plus para este momento artístico.

Dónde: Teatro de los Insurgentes (Insurgentes Sur 1587, San José Insurgentes) Fechas: miércoles a viernes 20:00 horas, sábado 17:00 y 20:30 y domingo 13:00 y 17:00 horas Costo: $1,062 MXN – $3,844 MXN

Foto: IG @luispotrocaballero

Cine al aire libre

Del lunes 30 de marzo al lunes 25 de mayo (excepto el 4 de mayo), las Áreas Verdes del Centro Nacional de las Artes se convertirán en una gran sala de cine al aire libre, en donde la programación estará compuesta por películas con tema revolucionario. ¡Checa el programa del ciclo “Revolución bajo las estrellas: Cinema y Carabinas”! Este lunes 27 de abril se presentará la película El poder en la mirada (2018), del director José Ramón Mikelajáuregui. Lleva tus palomitas y siéntate en el pastito.

Dónde: Cenart (Río Churubusco 79, Country Club Churubusco) Horario: 19:00 horas Costo: entrada libre

Carne a la japonesa

En el Festival de Wagyu 2026 podrás hacer un recorrido gastronómico que incluye entradas como sunomono, chirashi, sopa de wagyu y preparaciones especiales como una galleta de arroz con chicharrón de wagyu. Esta carne proveniente de Japón, certificada y deliciosa es multifacética. Los platos son creación de la chef Miriam Moriyama, líder de la cocina de Teppan Grill y su equipo de cocina. Anímate a degustar de esta experiencia que reúne una exclusiva selección de cortes, como New York, Rib Eye o Filete Tenderloin. El menú especial estará disponible hasta el 30 de junio.

Dónde: Teppan Grill (Campos Elíseos 204, Polanco, dentro del hotel Hyatt) Horario: lunes a domingo, 13:30 a 23:00 horas Costo: según el platillo

Disfraces literarios

“Érase una vez… Disfraz en el Franz” será una noche temática para llegar disfrazado de tu personaje literario favorito, recorrer el museo Franz Mayer, entrarle a actividades especiales y armar plan con amigos o familia. La idea de esta Noche del Franz es celebrar el mes del libro con una experiencia donde la literatura se sale del papel y se vuelve juego, disfraz y convivencia. Habrá concurso de disfraces, trueque de libros, rally por las exposiciones, visitas guiadas y otras dinámicas para dejar volar la imaginación. El boleto incluye acceso al museo y a las expos temporales.