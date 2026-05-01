Barbacoa, pachucos y Star Wars tomarán tu semana para hacer planes diferentes en CDMX

Otra tanda de días libres viene con el inicio de mayo y con ello el tiempo de idear qué hacer en la CDMX para no aburrirse. Afortunadamente, vivimos en la mejor ciudad del mundo, o bueno, en aquella donde los planes nunca se acaban y siempre hay algo por hacer, como ahora que te damos ideas con nuestra agenda Chilango del 1 al 7 de mayo de 2026.

Si estás en busca de planes diferentes en CDMX justo para estos días, te avisamos de una vez que aquí encontrarás muchos, variados y geniales para todos los gustos y ganas. Aquí sólo tendrás que pensar en cómo organizar la agenda para probar comidas, irte al cine, echarle el ojo a un museo con tiempo o hasta sacar el tacuche de noche si es lo que más te late.

Por ejemplo: si eres de buen comer, la Feria de la Barbacoa en Xochimilco será tu mejor opción; tranqui, que tendrás varios días para apuntarte al consomé y los tacos de maciza o panza. O si eres más de desenvolverte en la vida nocturna chilanga, el Salón Los Ángeles te tiene un evento en el que desempolvarás el sombrero de ala ancha y las lentejuelas. Aunque si quieres algo más apegado a la nostalgia y la cultura pop, recuerda que viene el Día de Star Wars y con eso eventos como la Jedicon 2026, para ponerse el traje Jedi o Sith. Y si eso no te es suficiente, sigue leyendo, que algo hallarás.

Para el antojo macizo de barbacoa

Olor a consomé recién servido, tortillas calientes, salsa picosita y una fila de puestos donde la pregunta no es si vas a comer, sino cuántos tacos te vas a echar. Así se siente la Feria de la Barbacoa Xochimilco 2026, que regresa con su edición 26 para convertir los primeros días de mayo en una fiesta de sabores. La estrella, por supuesto, será la barbacoa de borrego; pero la carta no se queda hasta ahí, pues también se preparan quesadillas, tortas y otros antojitos mexicanos, además de productos hechos con ingredientes locales. Para una experiencia familiar, habrá teatro del pueblo, granja didáctica y caballos bailadores.

Dónde: a un costado de la Prepa 1, Santa María Tepepan, Xochimilco

a un costado de la Prepa 1, Santa María Tepepan, Xochimilco Fechas: 1 al 10 de mayo

1 al 10 de mayo Costo: entrada libre

Crédito: Especial

Noche de baile entre pachucos y rumberas

¡Hey, pa’! Aquí no te van a regañar por sacar el zoot suit; al contrario, es el dress code del Gran Baile de Pachucos y Rumberas que tendrá el Salón Los Ángeles. Este evento te transportará en el tiempo con movimientos llenos de swing y sabor, en los que los asistentes podrán sacar los pasos prohibidos al ritmo de la música de la Internacional y Explosiva Sonora Dinamita, Los Reyes del Mambo de Riche Cárdenas, la Internacional Danzonera José Casquera, la Orquesta de los Hnos. Sánchez, la Sonora Vallarta, el Sonido Apokalitzin y el DJ Ese Lacho Tarzanón. También las mujeres podrán sacar sus vestidos llenos de brillos y olanes.

Dónde: Salón Los Ángeles (Lerdo 206, col. Guerrero)

Salón Los Ángeles (Lerdo 206, col. Guerrero) Fecha: sábado 2 de mayo, a partir de las 18:00

sábado 2 de mayo, a partir de las 18:00 Costo: $400 pesos en taquilla

Crédito: Cuartoscuro

La fuerza estará contigo… desde un día antes

Aunque el Día de Star Wars caiga en lunes, no pasará desapercibido con el Jedicon 2026. Memorabilia, cosplay, espadas láser y más brillarán en esta edición en la que no faltarán invitados especiales como Emily Swallow (La Armera en la serie The Mandalorian), Spencer Wilding (Darth Vader en Rogue One: A Star Wars Story) y Óscar Flores (voz oficial del Mandaloriano en español).

Dónde: Centro Banamex (Av. del Conscripto 311, col. Lomas de Sotelo)

Centro Banamex (Av. del Conscripto 311, col. Lomas de Sotelo) Fechas: 2 y 3 de mayo, desde las 11:00

2 y 3 de mayo, desde las 11:00 Costo: $200 adultos y $100 niños por día (sin cargos)

Crédito: Cortesía

Último día de Mexiac en El Estanquillo

Sólo tienes hasta este lunes 4 de mayo para visitar la exposición “Adolfo Mexiac y su tiempo”. Con 348 piezas entre grabados, pinturas, fotografías, dibujos, tapices, carteles y libros, la muestra recorre la evolución artística y política de uno de los creadores más comprometidos con las luchas sociales del México del siglo XX, al igual que da una mirada a las tensiones sociales de la época.

Dónde: Museo del Estanquillo (Isabel la Católica 26, Centro Histórico)

Museo del Estanquillo (Isabel la Católica 26, Centro Histórico) Horario: miércoles a lunes, 10:00 a 18:00

miércoles a lunes, 10:00 a 18:00 Costo: entrada libre

Crédito: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Páginas para llegar preparado al Mundial

Cualquier persona tiene un equipo favorito de futbol, aunque no sea aficionada. Pero para quienes sí son, seguir a un equipo se vuelve una manera de transitar la vida y volverse parte de algo que atraviesa fronteras. En Por mí, por ti, por todos, Mónica Crespo explora lo que pasa alrededor de los partidos: las promesas antes de un penal, los rituales compartidos y las emociones.

Año: 2020

2020 Formato: físico

físico Costo: $250

Crédito: Cortesía

Café a la altura de un castillo

La Emperatriz abrió hace poco sus puertas en el Castillo de Chapultepec para servir vista y platillos deliciosos. Se trata de una cafetería que cuenta con mesas dentro y fuera de su espacio para disfrutar de un rato de chisme noble al lado de las áreas verdes del Bosque o en la comodidad de la arquitectura del lugar. Hay desde café y jugos, hasta focaccias y ensaladas. Sólo toma en cuenta que no puedes pasar con alimentos a otras partes del museo.

Dónde: Av. Heroico Colegio Militar 172, primera sección del Bosque de Chapultepec

Av. Heroico Colegio Militar 172, primera sección del Bosque de Chapultepec Horario: martes a domingo, 9:00 a 17:00

martes a domingo, 9:00 a 17:00 Instagram: @laemperatriz_cafe

Crédito: Cuartoscuro

Películas para compatir con la chaviza

Si tus hijas o hijos aman la música de Billie Eilish, entonces debes llevarles a vivir (o revivir) el tour Hit Me Hard and Soft en la sala de cine. Dirigido por la misma cantante y por James Cameron (Avatar, Titanic), el filme ofrece una experiencia inolvidable con 3D incluido. Aunque si prefieres algo más tranqui, en la cartelera también encontrarán películas como La ovejas detectives, con Hugh Jackman, o el ciclo de Mamoru Hosoda con títulos como La chica que saltaba a través del tiempo, Los niños lobo y Mirai: Mi pequeña hermana. También seguirá en cartelera la entrañable Bem, un lémur en fuga, que se estrenó el 30 de abril y hasta te dejará una lección de cuidado a la naturaleza.

Dónde: en salas de cine

en salas de cine Horario: según el complejo

según el complejo Fecha: a partir del 7 de mayo