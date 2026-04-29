Boletos al 2x1 para ver Las Aventuras de Pinocchio en la CDMX: ¿cuándo y dónde?

Si estás buscando un plan diferente para el fin de semana en la CDMX, esta propuesta escénica te va a encantar, ya que es ideal para toda la familia y lo mejor es que los boletos están al 2×1.

Preparar una salida con los más pequeños a veces requiere salir de la rutina de los parques y los centros comerciales para apostar por algo con un poquito más de propuesta artística, por eso llega, Las Aventuras de Pinocchio.

¿De qué trata Las Aventuras de Pinocchio?

Esta no es la versión de la película que ya te sabes de memoria; se trata de una ópera en dos actos producida por la compañía Érase una vez… producciones. La obra toma como base el relato original de Carlo Collodi para presentarnos la historia de un tronco de madera que llega a manos de Geppetto. Como ya es tradición en el cuento, el humilde carpintero talla una marioneta con la forma de un niño, pero la magia ocurre antes de que pueda terminarla.

La puesta en escena sigue las travesuras de Pinocchio, quien se caracteriza por ser desobediente y bastante mentiroso en sus primeros pasos por el mundo. Sin embargo, más allá de la nariz que crece, la obra profundiza en el deseo genuino de la marioneta por convertirse en una persona de verdad.

Acompañado por música de Jonathan Dove y libreto de Alasdair Middleton, el público recorre los tropiezos y aventuras que este personaje vive mientras intenta aprender el valor de la honestidad y la responsabilidad.

La marioneta más famosa del mundo cobrará vida en el escenario del Cenart para demostrar que la honestidad es el camino más corto hacia la felicidad. Foto: Cortesía Cenart

Bajo la dirección de escena de César Piña y la coreografía de Hugo De Niz, la producción cuenta con la participación del Ensamble vocal ÍTACA. El objetivo principal de este montaje es acercar el arte operístico a las infancias de una manera lúdica y cercana, demostrando que la ópera puede ser divertida, emocionante y muy fácil de digerir si se cuenta con la historia correcta.

¿Cómo comprar los boletos?

Si ya te convenciste de que este es el plan ideal para el fin de semana del Día de la Niñez, toma nota de los detalles para que no se te pasen las fechas, porque solo habrá cuatro funciones.

La cita es el próximo sábado 2 y domingo 3 de mayo de 2026. Los horarios están pensados para que no sacrifiques la hora de la comida ni la siesta de los más chicos, con funciones a las 12:00 y a las 14:30 horas. La sede elegida para este evento es el Teatro de las Artes, ubicado dentro del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Respecto a la lana, el costo general del boleto es de $320. Sin embargo, aquí viene el mejor tip para tu cartera: si compras tus entradas hoy 29 de abril, que es miércoles, puedes aprovechar la promoción de 2×1. Esto significa que cada boleto te sale aproximadamente en $187 (contando el precio base de la promoción).

Para conseguir este descuento, la compra debe realizarse forzosamente en línea a través del sitio oficial. Es una oportunidad excelente para llevar a toda la familia sin que el presupuesto se salga de control, especialmente en una ciudad donde los espectáculos de calidad a veces suelen tener precios más elevados.

¿Cómo llegar a la obra en CDMX?

Llegar al Cenart es bastante sencillo, ya que se encuentra en una de las zonas mejor conectadas del sur de la CDMX, justo en el cruce de Río Churubusco y Calzada de Tlalpan (Avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club). Aquí te dejamos las mejores opciones según tu medio de transporte:

En Metro: La forma más directa es llegar a la estación General Anaya de la Línea 2 (la azul). Al salir, solo tienes que caminar unos minutos sobre Calzada de Tlalpan hacia el cruce con Circuito Interior. El complejo es inconfundible por su arquitectura y colores.

La forma más directa es llegar a la estación de la Línea 2 (la azul). Al salir, solo tienes que caminar unos minutos sobre hacia el cruce con Circuito Interior. El complejo es inconfundible por su arquitectura y colores. En coche: Si vienes por el Circuito Interior (Río Churubusco), el Cenart tiene acceso directo a su estacionamiento. Te recomendamos llegar con al menos 30 minutos de anticipación , ya que al ser un fin de semana de celebraciones infantiles y con cupo limitado, el flujo de vehículos suele aumentar.

Si vienes por el Circuito Interior (Río Churubusco), el Cenart tiene acceso directo a su estacionamiento. Te recomendamos llegar con al menos , ya que al ser un fin de semana de celebraciones infantiles y con cupo limitado, el flujo de vehículos suele aumentar. En bici: El centro cultural cuenta con espacios para asegurar tu bicicleta, lo cual es una gran opción si vives por la zona de Coyoacán o la colonia Portales.

Esta ópera infantil invitará a las familias de la CDMX a sumergirse en un mundo de música y color que pondrá a prueba la curiosidad de los más pequeños. Foto: Cortesía Cenart

No olvides que los accesos para las funciones suelen agotarse rápido debido a la promoción del miércoles y a que el Teatro de las Artes tiene una capacidad definida para garantizar que todos los asistentes vean y escuchen a la perfección.

Ir a ver Las Aventuras de Pinocchio es un plan redondo para disfrutar del talento de ensambles artísticos de gran nivel que conviven en este espacio cultural de la CDMX.