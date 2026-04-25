Tim Hecker convierte el MUAC en un paisaje sonoro posapocalíptico con Wastelands

Por: Cultura UNAM

Si algo ha demostrado el músico canadiense Tim Hecker (1974) en festivales clave como Sónar y MUTEK, así como en trabajos para proyectos como The North Water o Infinity Pool, es que su música no acompaña imágenes: las produce. Para su próxima obra, elaborada para el Espacio de Experimentación Sonora del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM (MUAC), esas imágenes se transformarán en ruinas sonoras, y habrá que entrar en ellas.

¿Qué ver en el MUAC? Tim Hecker presenta Wastelands en CDMX

Wastelands, la nueva pieza de Hecker podrá visitarse en el MUAC a partir del 25 de abril, en el Espacio de Experimentación Sonora; una propuesta multicanal compuesta ex profeso para este recinto universitario, que convierte el sonido en territorio, atmósfera y ruina.

Fiel a su universo de ambient, drone, ruido digital y minimalismo, Hecker nos propone una experiencia inmersiva donde las texturas electrónicas dialogan con grabaciones de campo, logradas dentro de ecosistemas desolados del territorio estadounidense: desiertos erosionados, humedales heridos y paisajes marcados por la huella humana. El resultado no busca complacer, sino inquietar.

La pieza prolonga búsquedas presentes en discos fundamentales como Harmony in Ultraviolet, Ravedeath, 1972 y Shards, pero también introduce un viraje. Si antes el canadiense trabajaba desde densas capas armónicas y masas sonoras casi espirituales, en Wastelands emerge algo más áspero: cantos animales tensos, vibraciones amenazantes, silencios cargados y residuos acústicos que evocan un mundo al borde del colapso, una suerte de belleza extraña.

Visita Wastelands de Tim Hecker en el MUAC

Curada por Guillermo García Pérez, la pieza también puede leerse como una nueva estación dentro de una trayectoria que comenzó con los experimentos de Hecker bajo el alias Jetone y que luego le llevaría a desmontar progresivamente la lógica del beat para sumergirse en zonas donde el timbre, la distorsión y los armónicos cuentan historias propias. Si en sus primeros trabajos se escuchaban resonancias cercanas a Aphex Twin, Boards of Canada y Autechre, ahora su imaginario parece mirar de frente una desolación planetaria y hacerla sonar.

Influido por procesos recientes de introspección ligados a su conversión al budismo, Hecker ha ido desplazando su escucha hacia territorios donde lo espiritual y lo espectral conviven. En Wastelands, esa tensión aparece amplificada: naturaleza y fantasma, deterioro y contemplación, catástrofe y reverberación. Muy en la línea del EES: piezas que no sólo se oyen, sino que alteran la percepción del espacio. La inauguración incluirá una charla con el propio Tim Hecker, Concepción Huerta y Guillermo García en el Auditorio MUAC, el 25 de abril a las 12:00 horas, con entrada libre y cupo limitado. La instalación permanecerá hasta el 27 de septiembre de 2026.