El festival ULTRA México regresa tras larga ausencia, conoce todo sobre los boletos

Banda chilanga que ama bailar a ritmo de “punchis-punchis”, les tenemos buenas noticias pues regresa el festival ULTRA México.

Se sabe que la música electrónica le gusta al público chilango, así que está chido saber que volveremos a tener el festival ULTRA México. Será hacia finales de este año, pero ya hay algunos detalles para que aparten las fechas y sus boletos, y armen el plan con quienes quieran lanzarse.

El regreso del festival ULTRA a México

Uno de los festivales de música electrónica más importantes a nivel mundial es el ULTRA. Surgió en 1999 en Miami, y pronto se extendió por el mundo llegando a países como México. Cuenta con nominaciones y premios, y miles de asistentes como los mexas.

En lo que respecta a nuestro país, sólo se ha realizado en dos ocasiones: 2017 y 2018, en el Foro Pegaso de Toluca, Edomex. La segunda, con algunas quejas por retrasos en horarios, fallas de audio y un clima que dejó lodo en varias partes. Y en 2019, la marca ULTRA realizó una edición de Resistance, un evento más enfocado al underground con puro techno y house. Pero tras ocho años de no realizar su festival principal en el país, por fin prepara su tercera edición.

Misma que, de acuerdo con los organizadores, tendrá una producción de clase mundial, para que nada falle. Será una mezcla de lo mejor de la tecnología, visuales y un elenco de primera. Además de que ofrecerá múltiples escenarios para que los amantes de la música electrónica puedan bailar a ritmo de EDM, techno, house y más beats.

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¿Cuándo y dónde se realizará?

Su regreso a la capirucha será el sábado 7 de noviembre y domingo 8 de noviembre. Así es, todo un fin de semana de beats cargados de energía.

El lugar ahora será en la CDMX, ya no tendrán que hacer el viaje a otro estado y hasta podrán llegar en tren ligero. Y es que el elegido es la explanada del recién renovado Estadio Banorte (antes Azteca), que abrirá sus puertas para recibir su primer festival de música electrónica. Ya con eso, tanto el inmueble como el festival estarán haciendo historia.

¿Quiénes tocarán en el festival ULTRA México?

Por el momento no se ha revelado el lineup, pero los organizadores piden estar al pendiente pues pronto soltarán los nombres. ¿A qué DJs les gustaría ver y escuchar?

Cabe recordar que en las ediciones pasadas en tierras mexas, se presentaron DJs de la talla de Martin Garrix, Alesso, Afrojack, Marshmello, Steve Angello y Armin van Buuren.

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¿Qué onda con los boletos?

La boletiza arrancará muy pronto, así que esperamos tengan una llanita por ahí para que puedan lanzarse sin bronca.

Primero habrá preventa Banorte, el martes 28 y miércoles 29 de abril. Seguida de la venta general, que arrancará el jueves 30 de abril. Habrá dos tipos de boletos: entrada general y VIP. Los costos se revelarán próximamente, pero ya se sabe que serán precios escalonados, es decir que aumentarán conforme se agoten los niveles de menor precio.

OJO: hay que registrarse en la página oficial para recibir la información sobre boletos.

Así que, ¿ya se vieron sacando sus pasos más chidos en el Festival ULTRA México este otoño? Mientras llega ese fin de semana, a ir pensando en el outfit para estar a tono con la música.