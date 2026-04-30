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Natyelly Meneses Arias Por Natyelly Meneses Arias
30 abril, 2026
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Lila Downs dará concierto gratis en CDMX por el Día de las Madres: dónde y cuándo

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la cantante Lila Downs dará un concierto gratis en CDMX para celebrar el Día de las Madres.

La cantante Lila Downs dará un concierto gratis en la Ciudad de México, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al finalizar el evento por la inauguración de la nueva Utopía Azcapotzalco, la mandataria capitalina dio la sorpresa.

Acompañada por Lila Downs durante el recorrido por el nuevo espacio, Brugada Molina adelantó que el concierto será para celebrar el Día de las Madres.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Lila Downs en CDMX?

La jefa de Gobierno informó que el concierto se realizará el sábado 16 de mayo en la Utopía Azcapotzalco, ubicada dentro del Deportivo Ceylán, en Bulevar de los Ferrocarriles, colonia Euzkadi.

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“Viene el Día de la Madre. En esta Utopía… dejamos el 9 y 10 porque lamentablemente las mamás hacen de comer para recibir a toda la familia los días 9 y 10 de mayo, pero el 16 de mayo viene Lila Downs a esta Utopía a dar un gran concierto maravilloso”, dijo Clara Brugada.

Hasta el momento, la mandataria capitalina no ha detallado el horario del concierto.

FOTO: ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO

¿Qué canciones podría cantar?

Lila Downs es una cantante y compositora mexicana con una amplia trayectoria. Reconocida a nivel nacional e internacional, interpreta canciones en español, inglés y también en lenguas originarias como mixteco y zapoteco.

Entre sus temas más conocidos están:

  • Cariñito
  • Mezcalito
  • La cumbia del mole
  • Zapata se queda
  • La llorona
  • Fallaste corazón
  • Naila

Entre muchas más.

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