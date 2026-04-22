El movimiento se apodera de las calles y los escenarios de la CDMX en el Día Internacional de la Danza, esa fecha donde el cuerpo se convierte en el único lenguaje necesario para conectar con los demás, recordándonos que bailar es, ante todo, un acto de libertad absoluta.

La danza está presente todo el tiempo, de forma profesional o no, todos hemos bailado alguna vez en la vida, y por ello, existe un día dedicado al arte de expresar con el cuerpo, así que te dejamos todas las actividades que habrá por este día.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Danza?

Esta celebración no es una ocurrencia del azar. Fue establecida en 1982 por el Comité Internacional de la Danza de la UNESCO. Se eligió el 29 de abril por la conmemoración del nacimiento de Jean-Georges Noverre, un coreógrafo francés que revolucionó el ballet y es considerado el creador del ballet moderno.

El objetivo principal es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal que rompe barreras políticas, culturales y étnicas. En una ciudad tan diversa como la nuestra, esta festividad cobra un sentido especial, pues une desde los pasos tradicionales del folclor hasta las expresiones más arriesgadas de la danza contemporánea y urbana.

¿Qué actividades habrá por el Día Internacional de la Danza?

Prepara los tenis más cómodos y el bloqueador, porque la agenda para este 2026 viene cargadísima. La oferta cultural se despliega por toda la CDMX y zona metropolitana, con maratones que duran todo el día y funciones que van desde lo escolar hasta lo profesional. Aquí te armamos el mapa para que no te pierdas de nada.

El Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril. Foto: Cuartoscuro

Centro Cultural Universitario (UNAM)

La máxima casa de estudios se vuela la barda con una programación épica que abarca desde danza barroca hasta twerking. Es importante mencionar que, aunque aquí te damos una probadita, la programación completa se encuentra disponible en su sitio web, ya que cuentan con muchísimos foros y horarios simultáneos.

Un maratón de 12 horas donde la UNAM abre sus puertas a artistas nacionales e internacionales. Habrá comida, música y, por supuesto, muchísima danza en espacios abiertos y cerrados.

¿Cuándo? Domingo 3 de mayo de 2026.

Domingo 3 de mayo de 2026. ¿Dónde? Centro Cultural Universitario (Av. Insurgentes Sur 3000).

Centro Cultural Universitario (Av. Insurgentes Sur 3000). Horario: De 10:00 a 22:00 horas.

Actividades destacadas en la UNAM:

Sala Miguel Covarrubias: Gala contemporánea con el TCUNAM (12:30 horas) y Danza Folklórica con la ENDF (18:00 horas). Ojo: Cupo limitado.

Gala contemporánea con el TCUNAM (12:30 horas) y Danza Folklórica con la ENDF (18:00 horas). Ojo: Cupo limitado. Foro de la Espiga: Un desfile incesante que incluye Breaking de la FES Acatlán, Tango Argentino, Tributo a Michael Jackson , Salsa, Bachata, y hasta un “Mexa Booty Ritual”.

Un desfile incesante que incluye Breaking de la FES Acatlán, Tango Argentino, Tributo a , Salsa, Bachata, y hasta un “Mexa Booty Ritual”. Escenario E3: Presentaciones de la Academia de la Danza Mexicana, Danza Árabe de la FES Acatlán y el Ballet Colombia en México.

Presentaciones de la Academia de la Danza Mexicana, Danza Árabe de la y el Ballet Colombia en México. Teatro Juan Ruiz de Alarcón: Destacan la “Danza Napolitana del Lago de los Cisnes” y el cierre con Flamenco de TierraLuna a las 19:15 horas.

Centro Cultural del Bosque y Jardín Escénico (INBAL)

Bajo el lema “Danzas Pluriversales”, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) organiza un maratón que busca visibilizar la diversidad de cuerpos y lenguajes. La entrada es gratuita.

Este encuentro trasciende géneros. Podrás ver desde la técnica impecable de la Compañía Nacional de Danza hasta propuestas experimentales y performances que desafían la gravedad.

¿Cuándo? Sábado 25 de abril de 2026.

Sábado 25 de abril de 2026. ¿Dónde? Centro Cultural del Bosque, Jardín Escénico y la Escuela Nacional de Danza Folklórica – Ciudad de México.

Centro Cultural del Bosque, Jardín Escénico y la Escuela Nacional de Danza Folklórica – Ciudad de México. Horario: A partir de las 10:00 horas.

Actividades destacadas:

Teatro de la Danza Guillermina Bravo: Inauguración con la Compañía Nacional de Danza (09:45 horas) y clausura con el CEPRODAC (19:00 horas).

Inauguración con la Compañía Nacional de Danza (09:45 horas) y clausura con el CEPRODAC (19:00 horas). Pabellón Escénico: Sones huastecos de Hidalgo (13:00 horas) y la emblemática Pilar Rioja con Danza Española (17:30 horas).

Sones huastecos de Hidalgo (13:00 horas) y la emblemática Pilar Rioja con Danza Española (17:30 horas). Plaza Ángeles Salas: Anatomía de una ausencia (danza contemporánea, 16:45 horas) de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello.

Recuerda checar la programación completa en las redes sociales del INBAL para no perderte el maratón del Día Internacional de la Danza 2026.

Día Internacional de la Danza en el Cenart

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) presenta una edición que explora la danza como una fuerza crítica y política. Es una de las sedes más completas con actividades tanto el sábado como el domingo.

Compañías profesionales e independientes se reúnen para mostrar que el cuerpo está atravesado por la historia. Incluye talleres gratuitos para quienes quieren pasar de espectadores a protagonistas.

No te pierdas el Día Internacional de la Danza 2026 en el Cenart. Foto: FB / Cenart

¿Cuándo? Sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026.

Sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026. ¿Dónde? Cenart (Avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, CDMX)

Cenart (Avenida Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, CDMX) Horario: De 11:00 a 20:00 horas.

Actividades destacadas:

Sábado 25: Giselle en el Teatro Raúl Flores Canelo (13:00 horas) y danza Butoh en el Teatro de las Artes (18:30 horas).

Giselle en el Teatro Raúl Flores Canelo (13:00 horas) y danza Butoh en el Teatro de las Artes (18:30 horas). Domingo 26: Presentación de El peso del tiempo por Joven Danza Capital (14:30 horas) y Danza de la India (16:30 horas).

Presentación de El peso del tiempo por Joven Danza Capital (14:30 horas) y Danza de la India (16:30 horas). Talleres: Aprende Danza del vientre (domingo 14:30 horas) o asiste a los conversatorios sobre corporeidad en el Aula Magna.

Checa la página oficial del Cenart para ver todas las actividades que se realizarán y así no te pierdas ninguna.

FARO Azcapotzalco Xochicalli

Si estás por el norte de la ciudad, este recinto tiene un festival dedicado a las raíces y la tradición.

Una tarde enfocada en la danza folklórica y la identidad mexicana, destacando la participación de la Compañía Tzintzun, recuerda que la entrada es gratis.

No te pierdas ninguna actividad este 25 de abril. Foto: FB / FARO Azcapotzalco Xochicalli

¿Cuándo? Sábado 25 de abril de 2026.

Sábado 25 de abril de 2026. ¿Dónde? Cultura Norte s/n, El Rosario (saliendo de Metrobús Rosario).

Cultura Norte s/n, El Rosario (saliendo de Metrobús Rosario). Horario: De 15:00 a 19:30 horas (Clausura con Tzintzun a las 19:00 horas).

Centro Cultural y Recreativo de Ecatepec

Para quienes viven en el Estado de México, también hay una opción espectacular y familiar para celebrar el movimiento.

La presentación de la obra “El Rey León” en versión escolar a cargo de Danlee Arte Estudio. Una excelente opción para llevar a los más pequeños a una función gratis.

¿Cuándo? Domingo 26 de abril de 2026.

Domingo 26 de abril de 2026. ¿Dónde? Av. Tecnológico s/n, Esq. Calle Marte, Col. Valle de Anáhuac.

Av. Tecnológico s/n, Esq. Calle Marte, Col. Valle de Anáhuac. Horario: 15:00 horas.

Lánzate con tus peques a esta puesta en escena. Foto: FB / Centro Cultural y Recreativo de Ecatepec

No importa si eres de los que se lucen en la pista o de los que apenas marcan el paso, el Día Internacional de la Danza es la excusa perfecta para salir a las calles y dejarse contagiar por la energía de los y las bailarinas en estas presentaciones. ¿A quién vas a llevar?