Para colorear, cuentos, control de emociones y más libros para niños y niñas

Este Día de las infancias, regalar libros es una gran opción. Los libros para niños y niñas no solo son lindos y llamativos, sino que les abren ventanas a la creatividad, la imaginación, hacen que se puedan concentrar en una tarea y, dependiendo del material, pueden servir como apoyo emocional e intelectual.

Si no tienes ni idea de por dónde comenzar, aquí algunas recomendaciones que encontrarás en las librerías. Todos tienen un objetivo específico, pues así los han elaborado.

Libros para desarrollar habilidades blandas

Para satisfacer la creciente demanda de madres y padres que buscan herramientas para la gestión de emociones y el desarrollo de la empatía en sus retoños, estos títulos son ideales para “lectura acompañada” y dinámicas de crianza respetuosa; ¡conoce a Gastón!

Esta colección infantil que ha conquistado a familias y educadores, tiene como protagonista al unicornio cuya melena cambia de color según sus emociones, y regresa con más historias diseñadas para ayudar a las niñas y niños a nombrar, comprender y regular lo que sienten.

Cada libro aborda un sentimiento distinto y concluye con ejercicios prácticos que los pequeños pueden aplicar de inmediato.

Con un personaje encantador, colores que reflejan estados anímicos y herramientas de autorregulación emocional accesibles, es una serie imprescindible para bibliotecas escolares, preescolares y espacios de crianza.

Estoy orgulloso Un tierno relato que ayuda a los niños a identificar la satisfacción personal tras alcanzar pequeños grandes logros. No puedo dormir Una guía narrativa diseñada para calmar la ansiedad nocturna y transformar la hora de dormir en un momento de paz. Doy las gracias Un libro esencial para introducir el valor de la gratitud y los modales sociales a través de situaciones cotidianas. Estoy ofendido Una herramienta clave para que los pequeños comprendan el sentimiento de injusticia y aprendan a comunicarlo sin desbordarse.

Libros para niños: su primera biblioteca

Nada construye recuerdos tan duraderos como las historias que han superado la prueba del tiempo, uniendo a generaciones a través de la magia de la lectura compartida.

Para este Día de la Niñez, te invitamos a redescubrir los clásicos y nuevos clásicos: relatos fundamentales que no solo alimentan la imaginación con mundos mágicos y lecciones de vida, sino que se convierten en los cimientos de la biblioteca personal de todo pequeño gran lector.

Estos libros son el regalo perfecto para entregar un legado de sabiduría y fantasía que los acompañará por siempre.

El Principito Una joya literaria esencial que enseña a los niños a valorar la amistad y a entender que lo verdaderamente importante es invisible a los ojos. Pequeños clásicos: Cenicienta El cuento tradicional adaptado para los más pequeños que rescata la magia de los sueños y el valor de la bondad. Malala Un nuevo clásico que narra la poderosa historia real de valentía y lucha por el derecho universal a la educación. El Diario de Pilar en Grecia Una aventura que despierta la curiosidad cultural al llevar a los niños a descubrir los mitos y secretos de la antigua Grecia.

Libros para niños de dos años o menos: estimulación temprana

Estos libros tienen un enfoque táctil y visual que garantiza la retención del lector “no lector” (0-3 años), con gran durabilidad y carácter lúdico. Son libros que se tocan, se sienten (y sobreviven a todo) porque para los más pequeños, el mundo no se mira, se experimenta.

Sabemos que fomentar el hábito de la lectura en la etapa de 0 a 3 años puede parecer un reto, pero hemos diseñado la solución perfecta para esos pequeños exploradores que aún no leen palabras, pero sí texturas y colores.

Esta serie no es solo papel y tinta; es una experiencia sensorial completa. Diseñada con materiales de alta durabilidad para resistir el entusiasmo de las “manitas” más inquietas, su enfoque táctil y visual garantiza que los niños se mantengan comprometidos y curiosos desde la primera página.

Manitas curiosas Primeros Colores Una explosión visual diseñada para que los bebés identifiquen el espectro cromático mediante el juego y la observación. Primeros Números Introducción lúdica a las matemáticas básicas que fomenta la asociación numérica con elementos del entorno infantil. Primeros Sonidos Libro interactivo que estimula el desarrollo auditivo y la onomatopeya en las primeras etapas del habla. Primeros Opuestos Un concepto visual dinámico que enseña contrastes básicos como grande/pequeño o arriba/abajo de forma intuitiva.

Libros sobre el Mundial

¡Vive la fiebre mundialista en familia y comparte con tus hijos la emoción del deporte que mueve al mundo! Sabemos que el fútbol es mucho más que un juego; es un lenguaje común que une generaciones y crea recuerdos imborrables.

Con esta selección especial, las y los pequeños podrán desde colorear sus jugadas favoritas hasta inspirarse con la vida de los grandes ídolos, convirtiendo cada partido en una oportunidad para aprender sobre perseverancia, historia y trabajo en equipo mientras celebran cada gol juntos.

Fútbol a todo color Un viaje creativo por la cancha a través de dibujos que dan vida a estadios y jugadas con mucha imaginación. Camino al Mundial El álbum interactivo ideal para coleccionar stickers y registrar cada momento emocionante de la máxima cita futbolística. Messi(Little People, Big Dreams) Un relato tierno e inspirador que muestra a los niños cómo la determinación llevó a un pequeño soñador a la cima del mundo. El Libro de Oro de Messi La biografía más puntual para adolescentes que analiza los hitos y el esfuerzo detrás de la carrera del mayor ídolo actual.

En definitiva, regalar un libro este Día del Niño es mucho más que un obsequio; es sembrar una semilla que los acompañará de por vida. No solo estás comprando una historia, estás compartiendo el valor de los momentos donde conectas emocionalmente con tus hijos a través de los relatos que marcaron tu propia infancia.

Pero también es una oportunidad para mirar al futuro: ya sea presentando modelos a seguir con historias inspiradoras, despertando una curiosidad activa por el mundo o brindando herramientas de inteligencia emocional y estimulación, cada página es una invitación a que aprendan, sueñen y descubran de manera lúdica y moderna.

¡Feliz día de juegos y lecturas en familia!