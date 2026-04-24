Lánzate a esta exposición GRATIS en CDMX de piezas monumentales del Mundial 2026

Checa esta exposición gratis en la CDMX donde encontrarás el Botín Messi y otras piezas monumentales del Mundial 2026.

La fiebre pambolera ya aterrizó en la capital. Si eres de los que ya cuenta los días para el Mundial 2026, te urge conocer este plan que mezcla el deporte más popular del mundo con el impresionante colorido del arte wixárika.

La mejor noticia es que la exposición es gratis, así que sólo deberás preocuparte por disfrutar de cada pieza y acá te contamos todo lo que debes saber.

¿Cómo es la exposición del Mundial 2026?

La exhibición de César Menchaca es un festín visual que utiliza el futbol como pretexto para enaltecer nuestras raíces. Se trata de una serie de esculturas de gran formato que han sido instaladas en un entorno histórico impresionante.

La muestra está compuesta por piezas monumentales que dialogan directamente con los espacios abiertos del Museo Vivo del Muralismo, permitiendo que el público las aprecie de cerca mientras recorre los pasillos llenos de historia.

Entre las estrellas de la exposición se encuentran objetos que cualquier fanático reconocerá al instante, pero reinterpretados bajo una estética única.

El Botín Messi destaca en los patios del recinto por su impresionante decorado con millones de chaquiras. Foto: Museo Vivo del Muralismo

Podrás ver el Botín Messi y el Botín México, dos piezas que rinden homenaje a la maestría en la cancha. También destacan una Playera Monumental y dos versiones de un Balón Monumental, todas ellas recubiertas con millones de chaquiras de cristal de colores que notarás a lo lejos.

No todo es futbol: la muestra se complementa con obras como Flamingo y una espectacular Cabeza de Catrín, que añaden un toque de surrealismo y tradición mexicana al conjunto.

Lo que hace que esta experiencia sea especial es la técnica. Cada una de estas piezas está elaborada con resinas y materiales reciclados, especialmente plásticos, lo que propone una reflexión necesaria sobre el cuidado del medio ambiente y la reutilización de materiales en el arte contemporáneo.

El resultado es una textura brillante y detallada que captura la luz de los patios de una forma mágica.

Piezas monumentales de arte wixárika celebran la cultura del futbol en el corazón del Centro Histórico. Foto: Museo Vivo del Muralismo

¿Hasta cuándo estará la exposición del Mundial 2026?

Esta exhibición permanecerá abierta durante los próximos seis meses, por lo que tienes tiempo de sobra para visitarla, aunque te recomendamos ir pronto.

El acceso a este despliegue de talento es gratuito. El horario de visita es de miércoles a lunes, de 10:00 a 17:30 horas (que es el horario del último acceso, aunque el recinto cierra sus puertas a las 18:00).

Es el plan ideal para una tarde de paseo por el corazón de la ciudad, ya sea que vayas con tus amigos, con tu pareja o lleves a toda la familia para que los más peques se asombren con el tamaño de las figuras.

¿Quién es César Menchaca?

Detrás de estas piezas monumentales está la visión de César Menchaca, un artista mexicano que se ha convertido en uno de los principales promotores del arte wixárika (comúnmente conocido como huichol) a nivel mundial.

Menchaca no trabaja solo; su labor es un puente entre la tradición ancestral y el arte moderno, colaborando mano a mano con comunidades de artesanos de Durango, Nayarit y Jalisco.

El trabajo de Menchaca consiste en transformar objetos cotidianos o figuras de la cultura popular en piezas de colección cargadas de significado espiritual. Al utilizar millones de chaquiras colocadas una por una, el artista y los artesanos integran símbolos tradicionales, como el venado, el ojo de Dios o el fuego, en estructuras de gran formato.

Los murales clásicos del recinto dialogan con el arte wixárika contemporáneo en esta muestra única. Foto: Museo Vivo del Muralismo

Esta labor colectiva no solo visibiliza el talento de los pueblos originarios, sino que también genera una fuente de empleo y reconocimiento para las manos que dan vida a estas obras.

César Menchaca ha llevado sus esculturas a lugares tan lejanos como Dubái, Rusia y diversas ciudades de Europa y Estados Unidos. Su enfoque busca que el arte huichol sea valorado no como una simple artesanía de recuerdo, sino como una expresión artística de alto nivel que puede competir en los escenarios más exigentes del mundo.

En esta ocasión, al traer su obra al contexto del Mundial 2026, logra que la identidad mexicana se fusione con la pasión global por el balompié, demostrando que el talento nacional no tiene fronteras.

¿Cómo llegar al Museo Vivo del Muralismo?

El Museo Vivo del Muralismo (MVM) es, por sí solo, una obra de arte. Se encuentra ubicado en la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la dirección exacta es República de Argentina 28, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Llegar a este punto neurálgico de la cultura es muy sencillo, así que aquí te dejamos las mejores rutas:

En Metro: La opción más directa es bajar en la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 (la azul). Al salir, camina hacia la calle de República de Argentina (está justo a un costado de la Catedral Metropolitana) y avanza unas tres cuadras hacia el norte.

La opción más directa es bajar en la estación de la Línea 2 (la azul). Al salir, camina hacia la calle de República de Argentina (está justo a un costado de la Catedral Metropolitana) y avanza unas tres cuadras hacia el norte. En Metrobús: La Línea 4 (Ruta Norte) te deja muy cerca. La estación más conveniente es República de Argentina .

La Línea 4 (Ruta Norte) te deja muy cerca. La estación más conveniente es . En Auto: Si decides manejar, toma en cuenta que el tráfico en el primer cuadro es pesado casi a cualquier hora. Lo más recomendable es buscar un estacionamiento público en las calles de Donceles, Justo Sierra o San Ildefonso.

El museo es un espacio donde la educación y la cultura convergen. Además de las piezas monumentales de Menchaca ubicadas en el Patio del Trabajo y el Patio de las Fiestas, puedes aprovechar tu visita para admirar los murales que decoran los tres niveles del edificio.

La exhibición gratuita de César Menchaca invita al público a recorrer los patios históricos del edificio de la SEP. Foto: Museo Vivo del Muralismo

No olvides llevar calzado cómodo porque el recinto es grande y querrás recorrer cada rincón. Esta invitación es abierta para todos: estudiantes, familias y curiosos que quieran sentir la emoción del Mundial 2026 desde una perspectiva cultural y artística