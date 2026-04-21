Hombre planeó tiroteo en Teotihuacán: revelan cronología del ataque en la zona arqueológica

Julio César Jasso Ramírez planeó con anticipación el tiroteo en Teotihuacán. El hombre, de 27 años, actuó solo la mañana del lunes 20 de abril, cuando subió a la Pirámide de la Luna, sacó un arma y disparó en varias ocasiones.

El agresor, originario de Tlapa, Guerrero, mató a una turista canadiense de 32 años e hirió a 13 personas. Posteriormente, se quitó la vida al verse rodeado por la Guardia Nacional, según la cronología del caso dada a conocer por autoridades estatales y federales.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 21 de abril, funcionarios del Edomex y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revelaron detalles y la cronología del tiroteo en Teotihuacán.

FOTO: AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO

Agresor de Teotihuacán actuó solo y planeó ataque | Cronología del caso

El agresor que disparó en la zona arqueológica de Teotihuacán fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien actuó de manera individual y habría planeado el ataque, informó el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo.

“Se trató de un solo atacante, esta persona actuó sola, no se detectaron indicios que permitan suponer la participación de alguien más”, afirmó el secretario de Seguridad del Edomex en la conferencia mañanera de este 21 de abril.

De acuerdo con la información, el hombre llegó a Teotihuacán en un vehículo de plataforma un día antes del ataque.

“Se ubicó en qué vehículo arribó (el agresor), que fue uno de plataforma, un vehículo Uber, y el cual ya se encuentra bajo control y resguardo de la Fiscalía General de Justicia del estado”, detalló el funcionario.

Además, informó que se identificó el hotel donde el atacante se alojó un día antes del tiroteo en Teotihuacán. El inmueble también fue resguardado por las autoridades.

Esta es la cronología del caso, de acuerdo con las autoridades:

11:20 horas – Reportan la presencia de una persona armada amagando a civiles en Teotihuacán.

11:23 horas – Diferentes corporaciones de seguridad atienden el caso, incluyendo a la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Se empiezan a tener imágenes de la Pirámide de la Luna, donde se observa al agresor amenazando a turistas.

11:30 horas – Llega personal de la Guardia Nacional a Teotihuacán.

El agresor realiza disparos de arma de fuego contra los elementos de la Guardia Nacional, quienes repelen la agresión.

El atacante es herido en una pierna.

11:45 horas – El atacante se quita la vida.

12:20 horas – Elementos de seguridad resguardan por completo la zona arqueológica.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

“En coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional, se llevó a cabo el acordonamiento interno y externo de toda la zona arqueológica y se apoyó en el desalojo y conteo de los lesionados y la canalización a los servicios médicos”, dijo el secretario de Seguridad del Edomex.

Informó que se asignaron 300 elementos de la Policía estatal y de la Guardia Nacional para resguardar el área. Además, se estableció una mesa de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para la investigación del caso.

FOTO: CUARTOSCURO

Heridos en tiroteo de Teotihuacán son turistas extranjeros

El secretario de Seguridad del Estado de México detalló que, de las 13 personas lesionadas durante el ataque, siete fueron por disparo de arma de fuego.

Agregó que las nacionalidades de las personas heridas son: canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y de Países Bajos.

En seguimiento a la atención de personas lesionadas por los hechos en Teotihuacán, Estado de México, se informa que de las 13 personas atendidas, ocho continúan hospitalizadas —tres en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, tres en Axapusco y dos en la CDMX— y… pic.twitter.com/CUv2X1DqIU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 21, 2026

Guardia Nacional actuó con rapidez para neutralizar al atacante de Teotihuacán: García Harfuch

Los elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez, determinación y eficiencia para localizar y neutralizar al agresor en Teotihuacán “en cuestión de minutos”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Aseguró que la respuesta del Estado fue inmediata y contundente, y que la intervención de la Guardia Nacional “impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas”.

“Al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida.

La actuación de la Guardia Nacional fue decisiva. Su reacción oportuna contuvo la amenaza y evitó una tragedia mayor”, afirmó el funcionario.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se mantiene el acompañamiento institucional”, dijo.

En la Conferencia del Pueblo, @OHarfuch, titular de la @SSPCMexico, informó que tras el ataque registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, la respuesta del Estado fue inmediata y contundente: elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez y eficacia, logrando… pic.twitter.com/SnBrgjB8Fm — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 21, 2026

Durante la Conferencia del Pueblo, el Gabinete de Seguridad informó sobre el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se destacó la respuesta inmediata de las autoridades en coordinación con la @GN_MEXICO_, con la que se logró controlar la situación en minutos y… pic.twitter.com/CldLTc0mZs — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 21, 2026

Sheinbaum lamenta ataque en Teotihuacán: “Nos duele profundamente”

Luego de informarse sobre el ataque en Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos e instruyó una investigación a fondo.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió Sheinbaum Pardo en sus redes sociales.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

Durante la mañanera de este martes 21 de abril, la presidenta expresó su solidaridad con la familia de la mujer canadiense que perdió la vida en el ataque.

“Antes de iniciar, nuestra solidaridad con los familiares de la persona que perdió la vida y Y con todas las personas que están siendo atendidas en hospitales y que vivieron esta situación. El día de ayer nuestra obligación es siempre informar la información que tenemos los datos que tenemos y seguir informando al pueblo de México, y por supuesto a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir”, dijo al iniciar la conferencia.

Reforzarán seguridad en zonas arqueológicas tras tiroteo en Teotihuacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se reforzará la seguridad en las zonas arqueológicas de México tras el tiroteo ocurrido el 20 de abril en Teotihuacán.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha ordenado el fortalecimiento inmediato de la seguridad en zonas arqueológicas y en los principales destinos turísticos del país”, informó García Harfuch.

¿Cómo reforzarán la seguridad en las zonas arqueológicas?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló las acciones para reforzar la seguridad, entre las que destacan: