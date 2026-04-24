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24 abril, 2026
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24 abril, 2026
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Reabren lateral de Periférico Norte en Naucalpan: ¿cuándo terminan las obras?

La rehabilitación total de Periférico Norte lleva un avance del 97 por ciento, de acuerdo con el Gobierno del Edomex.

El Gobierno de Edomex realiza trabajos de rehabilitación en los 108 kilómetros del Periférico Norte.

La rehabilitación de los 108 kilómetros del Periférico Norte ya está en su etapa final. Mientras continúan los trabajos de repavimentación, el pasado 22 de abril la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, inauguró la lateral de esta vía a la altura de las Torres de Satélite, en Naucalpan.

Se trata de la reconstrucción de 3.2 kilómetros, en el tramo que va de Circuito Circunvalación Poniente hacia Baden Powell, a la altura del Parque Naucalli.

El gobierno mexiquense informó que este tramo con dirección a la CDMX fue rehabilitado por el gobierno municipal de Naucalpan, con una inversión de 115 millones de pesos.

De acuerdo con un comunicado, la rehabilitación de la lateral de Periférico Norte incluyó la instalación de nuevas luminarias, señalización y mantenimiento de áreas verdes.

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Gobernadora del Edomex reconoce trabajo en equipo en Periférico Norte

La gobernadora Delfina Gómez destacó que las obras de rehabilitación son resultado del trabajo coordinado entre el gobierno estatal y los municipios.

“Reconocer este trabajo, agradecer la asistencia, participación y compromiso de nuestros presidentes municipales, porque con esto demostramos que cuando se hace un trabajo en equipo se pueden lograr grandes metas”, dijo la gobernadora Delfina Gómez.

Rehabilitación de Periférico Norte va al 97%

Las obras de mejoramiento en los 108 kilómetros del Periférico Norte registran un avance de 97%, informó el Gobierno del Estado de México.

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“Es una obra que va a estar muy bien. Va a apoyar a muchos transportistas, muchos automovilistas y eso me deja muy complacida”, dijo la gobernadora Delfina Gómez.

¿Cuándo terminarán las obras?

Si usas el Periférico Norte y ya estás sufriendo por las obras, hay buenas noticias: están a punto de concluir.

De acuerdo con Joel González Toral, director de la Junta de Caminos del Estado de México, los trabajos de renovación de la carpeta asfáltica y el balizamiento quedarán terminados el 30 de abril.

Con ello, se espera reducir hasta 30 minutos los tiempos de traslado de los más de 200 mil automovilistas que transitan diariamente por esta vialidad.

Entre los trabajos realizados destacan:

  • Retiro de mil 939 metros cúbicos de azolve a lo largo de 87 kilómetros
  • Limpieza de 657 pozos de visita, 473 rejillas y 837 coladeras
  • Instalación de iluminación
  • Rehabilitación de banquetas
  • Mejora de áreas verdes

Según el gobierno mexiquense, la reconstrucción de los 108 kilómetros del Periférico Norte beneficia a habitantes de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.

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