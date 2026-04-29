Ola de calor pega en el Edomex: alertan por temperaturas de hasta 38°

Si vives, trabajas o te lanzas seguido al Edomex, seguro ya sacaste las bermudas y la ropa más fresca del clóset, porque la ola de calor en México ha elevado el termómetro en tierras mexiquenses.

Debido al calorón, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México emitió una alerta, ya que en algunos municipios se esperan temperaturas de hasta 38°.

Aunque el ambiente seguirá bastante sofocante, también hay buenas noticias: hacia el fin de semana podrían llegar lluvias.

Para que tomes precauciones, cargues tu botella de agua y no te agarre desprevenido el calor, en Chilango te contamos qué días se sentirán las temperaturas más altas y cuáles serán los municipios más afectados.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO

Pronóstico de calor en Edomex hoy, 29 de abril

El calor en el Edomex no da tregua. De acuerdo con el boletín meteorológico estatal, una alta presión atmosférica sobre el centro del país mantiene el ambiente seco y temperaturas por arriba de lo normal.

Durante este miércoles 29 de abril se espera cielo despejado, con algunas nubes dispersas. Eso sí: ni una gotita de lluvia para refrescar el ambiente.

“Sólo nubosidad ocasional sobre sierras con baja probabilidad de algunas lloviznas escasas, sin riesgo”, señala el boletín meteorológico de Protección Civil del Edomex.

Las autoridades advirtieron que continuará un ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas de entre 30 y 38 °C, principalmente en el suroeste de la entidad.

En la región sur se prevén máximas de hasta 35 °C; en el norte y noreste, de hasta 33 °C. Mientras tanto, en Toluca el termómetro podría alcanzar los 29 °C.

Estas condiciones forman parte de la ola de calor que afecta al centro del país y que ha provocado temperaturas inusualmente altas para esta época del año.

Se prevé ambiente extremadamente cálido en el Suroeste y Sur, con valores que podrían alcanzar hasta 38°C; mientras que en regiones del Norte, Noreste y Oriente también se registrará un notable incremento de temperatura. — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) April 29, 2026

Foto: Cuartoscuro

¿Qué municipios del Edomex son los más afectados?

Las zonas más calurosas se concentran principalmente en el suroeste del Estado de México.

Entre los municipios donde se esperan las temperaturas más altas están:

Tejupilco

Luvianos

Amatepec

Tlatlaya

Sultepec

Valle de Bravo

En estas regiones, el termómetro podría superar los 35 a 38 °C, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.



Bendita lluvia! Se esperan precipitaciones el fin de semana

Aunque el calor continuará, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias para el fin de semana en distintas zonas del Edomex.

Las precipitaciones podrían presentarse en forma de chubascos e incluso tormentas acompañadas de granizo, principalmente durante las tardes y noches.