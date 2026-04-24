¡Lectura en las alturas! Cablebús te presta libros gratis: checa cómo y dónde

¿Te aburres en tus viajes en el Cablebús? Suelta el celular y mejor agarra un libro para echarte una buena leída durante el trayecto.

El Gobierno de la CDMX lanzó el programa “Lectura en las alturas”, con el que se prestan libros a las y los usuarios del Cablebús.

Bajo el lema “Tómalo, léelo y devuélvelo”, este programa busca llevar libros gratuitos a quienes usan este transporte y fomentar el hábito de la lectura.

“Un libro puede cambiar el rumbo de nuestra vida”: Brugada

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, afirmó que el programa busca acompañar los trayectos de las y los usuarios del Cablebús con acceso a una buena lectura.

Destacó que leer puede llevar a las personas a imaginar otros mundos e incluso cambiar su vida.

“Este programa de ‘Lectura en las Alturas’ es acompañar la belleza que significa viajar en Cablebús con una buena lectura”, dijo Brugada Molina.

“Entrar a los libros y a las lecturas es entrar a otros mundos; leer nos lleva a imaginar mundos posibles. Un libro puede acompañarlos, puede consolarlos, puede también incomodar, puede despertar y puede incluso cambiar el rumbo de nuestra vida”, aseguró.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La mandataria explicó que el programa contempla libros de distintos géneros y aseguró que todos pueden transformar la experiencia de quienes los lean.

Asimismo, instruyó fortalecer la iniciativa con más títulos y una estrategia de expansión progresiva que incluye la capacitación del personal como promotores de lectura, así como su extensión a todas las líneas del Cablebús e incluso su posible implementación en otros sistemas de transporte público.

“Hasta en los espacios donde parecería que no va a funcionar, lo podemos hacer”, afirmó.

Brugada Molina destacó que el acceso gratuito a libros de calidad en el transporte público ayuda a reducir brechas culturales y a democratizar el conocimiento.

“El Cablebús llega a quienes viven más lejos; y hoy, además, les acercamos la lectura”, señaló.

Celebramos el Día Internacional del Libro con #LecturaEnLasAlturas, un programa que lleva historias a @MICablebusCDMX y convierte cada trayecto en un espacio de calma, encuentro y pensamiento.

En todas las estaciones ya hay libreros, promotores culturales y antologías. Toma una,… pic.twitter.com/NMymkhL3PQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 24, 2026

¿Cómo funciona el programa “Lectura en las alturas” en el Cablebús?

Disfrutar de un libro en el Cablebús es muy sencillo: en cada estación de las tres líneas se colocarán libreros con antologías de distintos autores.

Además, con el apoyo de promotores de lectura, se invita a las y los usuarios a tomar el libro que les llame la atención, leerlo durante su viaje y devolverlo al llegar a su destino.

“Te subes a tu estación, agarras tu librito, te sientas en tu Cablebús y a leer a gusto en el silencio y dejar que la historia te atraviese el alma, te atraviese el pensamiento. Terminas y si te quedaste en la página 49 dices: ‘Chin, bueno, mañana le sigo’; lo dejas en el librero y al día siguiente lo tomas”, expresó la secretaria de Cultura de CDMX, Ana Francis López Bayghen, durante el lanzamiento del programa.

📚✨ Hoy, desde las alturas, la lectura toma vuelo.



En el marco del Día Mundial del Libro, se llevó a cabo el lanzamiento de “Lectura en las Alturas”, un programa que transforma los trayectos en el Cablebús en una experiencia cultural.



🚡 En la Línea 2, ya puedes encontrar 9… pic.twitter.com/gGuVgdryZS — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 24, 2026