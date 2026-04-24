Natyelly Meneses Arias Por Natyelly Meneses Arias
24 abril, 2026
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Natyelly Meneses Arias
Por Natyelly Meneses Arias
24 abril, 2026
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¡Lectura en las alturas! Cablebús te presta libros gratis: checa cómo y dónde

Deja el scroll y mejor échate un libro en el Cablebús. El Gobierno de la CDMX lanzó el programa “Lectura en las alturas”: te contamos cómo funciona.

El Gobierno de la CDMX lanzó “Lectura en las alturas”, un programa de préstamo de libros en el Cablebús para que aproveches tu trayecto leyendo.

¿Te aburres en tus viajes en el Cablebús? Suelta el celular y mejor agarra un libro para echarte una buena leída durante el trayecto.

El Gobierno de la CDMX lanzó el programa “Lectura en las alturas”, con el que se prestan libros a las y los usuarios del Cablebús.

Bajo el lema “Tómalo, léelo y devuélvelo”, este programa busca llevar libros gratuitos a quienes usan este transporte y fomentar el hábito de la lectura.

“Un libro puede cambiar el rumbo de nuestra vida”: Brugada

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, afirmó que el programa busca acompañar los trayectos de las y los usuarios del Cablebús con acceso a una buena lectura.

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Destacó que leer puede llevar a las personas a imaginar otros mundos e incluso cambiar su vida.

“Este programa de ‘Lectura en las Alturas’ es acompañar la belleza que significa viajar en Cablebús con una buena lectura”, dijo Brugada Molina.

“Entrar a los libros y a las lecturas es entrar a otros mundos; leer nos lleva a imaginar mundos posibles. Un libro puede acompañarlos, puede consolarlos, puede también incomodar, puede despertar y puede incluso cambiar el rumbo de nuestra vida”, aseguró.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La mandataria explicó que el programa contempla libros de distintos géneros y aseguró que todos pueden transformar la experiencia de quienes los lean.

Asimismo, instruyó fortalecer la iniciativa con más títulos y una estrategia de expansión progresiva que incluye la capacitación del personal como promotores de lectura, así como su extensión a todas las líneas del Cablebús e incluso su posible implementación en otros sistemas de transporte público.

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“Hasta en los espacios donde parecería que no va a funcionar, lo podemos hacer”, afirmó.

Brugada Molina destacó que el acceso gratuito a libros de calidad en el transporte público ayuda a reducir brechas culturales y a democratizar el conocimiento.

“El Cablebús llega a quienes viven más lejos; y hoy, además, les acercamos la lectura”, señaló.

¿Cómo funciona el programa “Lectura en las alturas” en el Cablebús?

Disfrutar de un libro en el Cablebús es muy sencillo: en cada estación de las tres líneas se colocarán libreros con antologías de distintos autores.

Además, con el apoyo de promotores de lectura, se invita a las y los usuarios a tomar el libro que les llame la atención, leerlo durante su viaje y devolverlo al llegar a su destino.

“Te subes a tu estación, agarras tu librito, te sientas en tu Cablebús y a leer a gusto en el silencio y dejar que la historia te atraviese el alma, te atraviese el pensamiento. Terminas y si te quedaste en la página 49 dices: ‘Chin, bueno, mañana le sigo’; lo dejas en el librero y al día siguiente lo tomas”, expresó la secretaria de Cultura de CDMX, Ana Francis López Bayghen, durante el lanzamiento del programa.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

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