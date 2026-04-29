Gobierno apuesta por acero mexicano: este es el acuerdo para impulsar la industria

El gobierno federal anunció un nuevo acuerdo con la industria del acero y la construcción para fortalecer la producción nacional, proteger empleos y reducir importaciones. El objetivo es que cada vez más obras públicas se levanten con acero hecho en México.

Durante la conferencia matutina de este 29 de abril, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el acuerdo busca “fortalecer los miles de empleos de la industria del acero, así como los millones de empleos indirectos”.

El plan se alinea con la estrategia económica del actual gobierno, pues “se promueve el desarrollo de la producción nacional”, dijo Buenrostro, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Esto sucede en un contexto donde el acero mexicano enfrenta un entorno económico global complejo, marcado por presiones externas que afectan su competitividad, como la entrada de acero importado y las condiciones del mercado internacional.

Frente a ese escenario, la estrategia del gobierno busca fortalecer la producción nacional y asegurar que una mayor parte de las obras públicas se construyan con acero hecho en México.

Darán prioridad al acero mexicano en compras públicas

Uno de los pilares del plan es usar el poder de compra del Estado para impulsar la industria. En concreto, el gobierno priorizará adquirir acero producido en México para sus proyectos.

“En las compras del gobierno […] lo preferente es comprar lo que se produce en México”, explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La estrategia incluye coordinación entre instituciones, acuerdos con el sector privado y mecanismos para asegurar calidad, precios y abasto.

“Establecer cómo llegamos a acuerdos de abasto, para garantizar abasto, calidad, precios justos”, detalló Buenrostro.

El acuerdo también contempla mesas de trabajo, encuentros de negocio y esquemas de incentivos para aumentar el contenido nacional en las compras públicas.

Menos importaciones, más producción nacional de acero

Otro de los objetivos centrales es reducir la dependencia del acero extranjero. “Necesitamos organizarnos para reducir importaciones de otras partes del mundo”, dijo Ebrard.

El funcionario subrayó que la industria siderúrgica es estratégica para el país, ya que abastece a múltiples sectores productivos.

“Es una industria extraordinariamente importante para la autonomía […] de nuestra cadena productiva”, dijo.

En ese sentido, el acuerdo también integra una política industrial que incluye defensa frente a prácticas desleales, promoción de proveedores mexicanos y sustitución de importaciones.

Infraestructura, vivienda y empleo

El impacto del acuerdo no solo se verá en la industria, sino también en sectores clave como la construcción y la vivienda.

Desde la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), se destacó que esta estrategia permitirá respaldar cerca de 90 mil empleos directos y dar certidumbre a inversiones por más de 8 mil millones de dólares.

Por su parte, la industria de la vivienda también juega un papel clave. “Cada vivienda consume alrededor de 1.7, dos toneladas de acero”, explicó Carlos Ramírez Capó, de Canadevi.

🔴 En vivo | Firma del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana



Sigue la transmisión de este importante acto encabezado por la presidenta de México, @Claudiashein, con la participación de diversas autoridades del Gobierno de México y representantes del sector… https://t.co/emdpSHgtnN — CANADEVI NACIONAL Oficial (@CANADEVINAC) April 29, 2026

Sector privado se compromete a aumentar uso de acero nacional

Esto se conecta con los programas federales de vivienda, que actualmente impulsan la construcción de millones de hogares en el país, lo que incrementará la demanda de acero nacional.

A cambio del impulso gubernamental, la industria del acero asumió compromisos claros: garantizar calidad, asegurar abasto y ofrecer precios competitivos.

Mientras tanto, el sector de la construcción se comprometió a aumentar el uso de acero nacional en sus proyectos.

“Fortalecer la industria nacional también fortalece la capacidad de construir”, señaló Luis Méndez Jaled, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

El acuerdo fue firmado por 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales, lo que refleja el alcance de la estrategia.