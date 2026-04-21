Natyelly Meneses Arias Por Natyelly Meneses Arias
21 abril, 2026
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Natyelly Meneses Arias
Por Natyelly Meneses Arias
21 abril, 2026
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Así avanzan las obras del puente La Mexiquense, la nueva ruta gratuita al AIFA

El Gobierno del Edomex avanza en la construcción del puente La Mexiquense, que mejorará la movilidad hacia el AIFA.

El puente La Mexiquense mejorará la conectividad con el AIFA. Foto: Gobierno de Edomex / Gemini

En el Edomex ya se cocina una nueva ruta gratuita para llegar al AIFA: se trata del puente La Mexiquense, una obra que se construye sobre la Vialidad Mexiquense.

Además de acercar al aeropuerto, este proyecto busca mejorar la conexión entre municipios como Tecámac, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tonanitla.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, la construcción del puente La Mexiquense beneficiará de forma directa a más de 15 mil habitantes de Ecatepec y Tecámac.

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, informó que la obra cuenta con una inversión de 484.4 millones de pesos.

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Trabajan 24 horas en el puente La Mexiquense

Para reducir afectaciones al tránsito, el montaje de las trabes se realiza por las noches. Sin embargo, el resto de la obra avanza las 24 horas del día, explicó el secretario de Movilidad del Edomex.

El funcionario detalló que este ritmo de trabajo busca acelerar la construcción del puente La Mexiquense.

El puente vehicular cruzará el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal, y se espera que reduzca hasta 50 minutos los tiempos de traslado, según estimaciones dadas a conocer en febrero por el propio funcionario.

Así será el puente que conectará con el AIFA

Juda Levi Apolinar Trujillo, director general de Vialidad, explicó que la obra estará conformada por dos cuerpos independientes y paralelos, estructurados mediante trabes tipo cajón. Estas se apoyarán en columnas de concreto prefabricado, lo que —aseguró— garantiza condiciones óptimas de seguridad, resistencia y durabilidad.

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Cada cuerpo del puente tendrá una longitud de 523 metros y formará parte de los 14.5 kilómetros de la Vialidad Mexiquense, que funcionarán como un corredor libre de peaje para acceder al AIFA.

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