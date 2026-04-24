Noche de Museos con proyección GRATIS de El gran hotel Budapest
Película de Wes Anderson gratis en CDMX por Noche de Museos
Foto: IMBD
Liz Basaldúa Por Liz Basaldúa
24 abril, 2026
Películas
Liz Basaldúa
Por Liz Basaldúa
24 abril, 2026
Películas

Noche de Museos con proyección GRATIS de El gran hotel Budapest

La Noche de Museos tendrá función gratis de El gran hotel Budapest en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM.

El gran hotel Budapest dirigida por Wes Anderson es una de esas películas que tienes que ver una vez en tu vida o dos, o tres o mil veces, porque acabarás atrapado en un universo de conserjes impecables, lobbies imposibles y aventuras que parecen cuento raro para adultos. Justo por eso cae tan bien en una Noche de Museos: la Casa Universitaria del Libro de la UNAM la proyectará gratis este miércoles 29 de abril como parte del CineClub CASUL.

La función será en Orizaba 24, Roma Norte, con entrada libre, sin registro previo y un cupo de 40 personas, así que conviene llegar con tiempo. Según la información difundida para esta edición de Noche de Museos, la cita es a las 18:00 horas y está pensada como una actividad de apreciación cinematográfica dentro del programa cultural del recinto.

Película de Wes Anderson gratis en CDMX por Noche de Museos | Foto: IMBD
La actividad se realizará el miércoles 29 de abril a las 18:00 horas en Orizaba 24. | Foto: IMBD

Cuándo será la función gratis de El gran hotel Budapest

La proyección de El gran hotel Budapest será el miércoles 29 de abril de 2026 a las 18:00 horas en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. La actividad forma parte de la Noche de Museos y tendrá acceso libre, pero con aforo reducido, así que no está de más tomarse en serio lo de llegar antes. Además, no habrá registro previo, de modo que el lugar se asegura llegando.

¿De qué trata El gran hotel Budapest, la película de Wes Anderson?

Dirigida por Wes Anderson y estrenada en 2014, la película sigue la historia de Gustave H., un célebre concierge de un lujoso hotel europeo, y de Zero Moustafa, el joven lobby boy que se convierte en su aliado. Entre herencias, acusaciones de asesinato, persecuciones y un continente al borde de la guerra, la cinta arma una comedia de aventuras con el estilo visual hipercontrolado que hizo inconfundible a Anderson.

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Película de Wes Anderson gratis en CDMX por Noche de Museos | Foto: IMBD
La Casa Universitaria del Libro de la UNAM será sede de la proyección de la cinta de Wes Anderson. | Foto: IMBD

La película está protagonizada por Ralph Fiennes, Tony Revolori y F. Murray Abraham, y suele contarse entre las obras más queridas de Anderson por una razón sencilla: debajo de su estética perfectamente simétrica hay una historia sobre la amistad, la memoria y el final de una época. La crítica la recibió muy bien y ganó cuatro premios Oscar, incluidos diseño de producción, vestuario, maquillaje y música original.

Película de Wes Anderson gratis en CDMX por Noche de Museos | Foto: IMBD
La Noche de Museos de abril tendrá una función gratis de El gran hotel Budapest en la Roma Norte. | Foto: IMBD

Dónde será la proyección gratis de El gran hotel Budapest por la Noche de Museos

La sede será la Casa Universitaria del Libro de la UNAM (CASUL), en Orizaba 24, Roma Norte, CDMX. La ubicación es bastante cómoda para quienes anden por la Roma o zonas cercanas, así que puede salir un plan muy decente entre semana: llegar, alcanzar lugar y ver una de las películas más encantadoras de Wes Anderson sin pagar boleto.

Gran Hotel Budapest:

📍 Lugar: Casa Universitaria del Libro de la UNAM, Orizaba 24, Roma Norte, CDMX
📅 Fecha: miércoles 29 de abril de 2026
Hora: 18:00
🎟️ Entrada libre

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